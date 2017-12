Teatro: per il Massimo di Palermo conti in ordine e spettatori in crescita (2)

(AdnKronos) – Anche gli abbonati sono sempre più numerosi. Per la stagione 2018 sono arrivati già a quota 6.250, con una ulteriore crescita rispetto al 2017. In progressione costante le presenze per le visite guidate, che vedono affluire tanto turisti italiani e stranieri che palermitani: nel 2017 si è giunti alla cifra record di 106.500 visitatori, realizzando un incasso da sole visite guidate che ha superato i 600.000 euro. Infine altri due dati importanti: il numero di spettatori sotto i 35 anni presenti tra il pubblico sfiora il 27 per cento, più di uno spettatore su quattro; la percentuale delle vendite online nel corso degli ultimi due anni si è triplicata.

“È con soddisfazione che leggo in queste cifre, così come vedo quotidianamente in sala – dice il sovrintendente Francesco Giambrone – una crescita costante del nostro pubblico: che si fidelizza, ha fiducia nel teatro, lo segue con affetto e mostra attenzione e curiosità anche nei confronti delle scelte più innovative. Un Teatro che si apre sempre più alle nuove generazioni. Questi risultati sono un segno importante in un momento in cui siamo sempre più impegnati a puntare sulla qualità e sulla diversificazione degli spettacoli e delle altre attività – conclude -, ad aprirci sempre di più al territorio e ad incrementare la nostra capacità di autofinanziamento come segno di buona pratica”.

Per il sindaco di Palermo e presidente della Fondazione, Leoluca Orlando, “il Teatro Massimo si conferma un’ottima impresa culturale. Un’impresa, con i conti in attivo e in costante miglioramento, in grado di programmare e attuare investimenti con una grande attenzione alla qualità dei rapporti con i lavoratori e alla soddisfazione degli appassionati utenti”.