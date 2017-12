Teatro: per il Massimo di Palermo conti in ordine e spettatori in crescita

Palermo, 30 dic. (AdnKronos) – Conti in ordine per il quinto anno consecutivo, aumento del numero di spettatori e delle entrate dal botteghino, con una significativa presenza di giovani e una percentuale importante di biglietti venduti online. Il Teatro Massimo di Palermo conclude il 2017 e, dopo l’ultima recita dell’anno con La bella addormentata del 28 dicembre (la produzione del balletto di fine anno ha raggiunto quasi 11.000 presenze), tira le somme sull’anno trascorso. La percentuale di riempimento della Sala Grande per la stagione di opere, balletti e concerti appena conclusa è arrivata all’80 per cento, con molti spettacoli completamente sold out.

Gli spettatori paganti del 2017 sono stati 145.610 contro i 136.435 del 2016, quando già si era verificato un aumento significativo nei confronti dell’anno precedente. Facendo il confronto con il 2014 (105.860 spettatori) l’incremento è del 37,5 per cento. Crescono in conseguenza le entrate del botteghino che superano del 10 per cento quelle dell’anno precedente e del 46,3 per cento, il dato del 2014, giungendo adesso oltre i 3 milioni e mezzo. Cifre a cui bisogna aggiungere i 15.000 spettatori della tournée in Giappone, le decine di migliaia che hanno affollato le manifestazioni a ingresso libero (Maratona Chopin, Piano City, Opera Camion) e i circa 40.000 che hanno seguito le trasmissioni in streaming delle opere e dei concerti, grazie alla WebTv del Teatro Massimo, portando il totale degli spettatori oltre i duecentomila.