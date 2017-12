Treviso: aperture straordinarie dei musei cittadini durante le feste (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – “L’offerta museale della città è davvero ampia – commenta Franchin – già l’anno scorso l’idea di tenere aperti i musei anche nei giorni di festa ha riscosso molto successo. Ora li regaliamo ai trevigiani, perché si facciano ambasciatori dei tesori di Treviso: spesso durante l’anno i residenti nella Marca non hanno tempo di ammirare quanta bellezza riservi la nostra città. Ecco allora che le feste sono l’occasione ideale per venire a scoprire quali grandi capolavori custodiamo. Venite, visitateli, consigliateli”.

Questi gli orari di visita: 24 dicembre: chiusura anticipata alle 17:00 per Bailo e S. Caterina, orario normale per Casa Robegan (ovvero dalle 10:00 alle 20:00); 25 dicembre: musei chiusi; 26 dicembre: orario normale per tutti i musei (S. Caterina 9-12.30|14.30-18; Bailo 10-18; Casa Robegan 10-20); 31 dicembre: orario normale per S. Caterina e Bailo, chiusura anticipata alle 18:00 per Casa Robegan; 1 gennaio: orario normale per tutti i musei; 6 gennaio: orario normale per S. Caterina e Bailo, chiusura anticipata alle 19:00 per Casa Robegan.