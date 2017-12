Truffe: condannato Uggeri, ‘evangelista’ delle startup (2)

(AdnKronos) – Quindi, si legge nel dispositivo, si mostrava interessato alle idee e ai progetti di alcuni startupper e proponeva a questi ultimi e ai finanziatori di entrare in società. In particolare, Uggeri proponeva la costituzione di una società di diritto inglese, Ltd, con sede a Londra, quindi “stimava il valore dell’impresa, calcolando un minimo di capitale sociale da versare immediatamente al fine di rendere immediatamente operativa la società”.

Faceva poi credere di avere costituito la società e di “avere versato un capitale che in realtà tratteneva presso di sè. Successivamente inviava una mail con cui sollecitava la restituzione di quanto anticipato. Ottenuto il rimborso di quanto apparentemente anticipato, Uggeri faceva naufragare il progetto e accampava una serie di scuse che non gli consentivano di restituire i soldi investiti dagli altri soci e versato sul suo conto personale”. A volte ammetteva di essere in difficoltà, altre “si limitava a disperdere le proprie tracce”.