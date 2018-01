A tutta velocità sulle strisce, investe e uccide pedone

Firenze, 2 gen. – (AdnKronos) – Ha investito con la sua auto un passante ed è scappato senza prestare soccorso. La vittima, un uomo di 58 anni, è morto per le ferite riportate nell’incidente avvenuto a Sesto Fiorentino, in viale Togliatti.

Dopo poco, però, i carabinieri hanno rintracciato e arrestato il presunto pirata della strada: in manette, con l’accusa di omicidio stradale, è finito un cittadino marocchino di 33 anni.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima stava attraversando il viale sulle strisce pedonali quando l’auto, che viaggiava a forte velocità, lo ha travolto.

Da quanto emerso, poco prima di investire il cinquantottenne, l’auto guidata dal marocchino aveva provocato un altro incidente tra via Gramsci e viale Michelangelo e, anche in questo caso, il conducente non si era fermato ed era fuggito a tutta velocità.