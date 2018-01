Adecco e Siemens, alternanza scuola lavoro con Build your future

Milano, 9 gen. (Labitalia) – Arriva in Lombardia il progetto di alternanza scuola-lavoro ‘Build your future’, frutto della collaborazione tra Siemens, azienda che si distingue per eccellenza tecnologica, innovazione, qualità, affidabilità e focalizzata nelle aree dell’elettrificazione, automazione e digitalizzazione, e Adecco, società di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, che porterà in più di 30 scuole italiane percorsi di orientamento e formazione volti allo sviluppo di competenze tecniche e di soft skill.

‘Build your future’ vuole rappresentare uno strumento concreto per la promozione della cultura dell’alternanza, agevolandone le scuole nell’applicazione, e organizzando attività che associno le finalità educative del sistema dell’istruzione e formazione con le esigenze del mondo produttivo, grazie alla sinergia messa in campo anche con le aziende locali, soggetti altrettanto attivi in questo progetto.

Rivolto specificatamente agli istituti tecnici e professionali a indirizzo elettrotecnico, elettronico, meccanico meccatronico e telecomunicazioni, il progetto si svilupperà lungo i 3 anni, coinvolgendo le classi dal terzo al quinto anno in 400 ore di lezione teoriche e tecnico-pratiche e con l’obiettivo di preparare gli studenti ai nuovi fabbisogni occupazionali legati all’industria 4.0.

Il percorso prevede ore di formazione dedicate alla valorizzazione delle competenze e delle soft skill, alla comprensione delle dinamiche e dei ruoli organizzativi, all’individuazione degli sbocchi lavorativi del proprio percorso di studio, attraverso la lettura del mercato del settore di riferimento, a conoscere il proprio territorio e le aziende alle quali professionalmente rivolgersi una volta completati gli studi, oltre che a come sostenere un colloquio. Non mancheranno, inoltre, ore di formazione specifica sulle principali tecnologie abilitanti dell’Industria 4.0.

Quanto appreso culminerà nella realizzazione di un reale progetto di automazione attraverso il quale i ragazzi potranno mettere in pratica le proprie competenze tecniche oltre che quelle trasversali, come il lavoro in team, l’orientamento al risultato e il problem solving. Il project work sarà presentato alla competizione nazionale ‘Olimpiadi dell’automazione’ organizzata da Siemens Scs (Siemens automation cooperates with education) e a ‘TecnicaMente’, l’iniziativa di Adecco nata nel 2014 con l’obiettivo di mettere in contatto i giovani provenienti da istituti superiori di estrazione tecnica con il mondo del lavoro.

“Siamo convinti -ha dichiarato Cristina Cancer, head of talent attraction and academic partnership- che il nostro ruolo deve essere sempre più quello di guida del mercato del lavoro, una mentor per orientare il cambiamento. In questa ottica, nascono iniziative come ‘Build your future’ in grado di ispirare, motivare e formare i giovani aiutando nel contempo le aziende ad attuare una strategia di miglioramento e sviluppo”.

“Adecco già da anni -ha ricordato- è impegnata con progetti di alternanza scuola-lavoro che hanno dato grandi frutti. Con il progetto ‘TecnicaMente’ nel solo 2017 abbiamo formato 1.750 studenti in 100 istituti tecnici e fatto incontrare ai ragazzi oltre 600 imprese, senza dimenticare i 45.000 giovani incontrati nei progetti di alternanza delle classi terze e quarte per un totale di 150.000 ore. Numeri che vogliono dire maggiori occasioni di inserimento reali all’interno del mondo del lavoro. Con questo progetto ci proponiamo di fare ancora meglio con un partner d’eccezione come Siemens”.

“Tra le sfide lanciate dall’Industria 4.0 -ha affermato Andrea Maffioli, head of factory automation business unit di Siemens Italia- c’è la richiesta di professionisti formati e qualificati non solo sulle tecnologie di automazione ma anche sulla digitalizzazione e sull’integrazione del software industriale e dell’information technology, quali fattori chiave per la competitività. Numerose sono, quindi, le iniziative e le risorse che Siemens mette a disposizione per formare i tecnici e gli imprenditori del futuro”.

“Come -ha spiegato- le attività di recruiting e orientamento professionale, i career events e il supporto nella preparazione di competizioni nazionali al fine di promuovere e stimolare il saper fare dei giovani, così come il programma Siemens automation cooperates with education, ma soprattutto attività di alternanza scuola-lavoro, importantissime per rispondere alle esigenze degli studenti e di un mercato del lavoro e delle professioni in evoluzione. A partire da questo scenario in forte mutamento, le attività di orientamento di Siemens assumono un ruolo sempre più importante grazie anche a collaborazioni fondamentali come quella con Adecco”.