Agricoltura: Mipaaf, l’11 gennaio tavolo nazionale settore agrumicolo

Roma, 4 gen. (AdnKronos) – Il ministero delle Politiche agricole ha convocato per giovedì 11 gennaio a Roma il tavolo del settore agrumicolo. La riunione, si legge in una nota, è stata convocata per un confronto sull’andamento del mercato nazionale, sulle prospettive di breve e medio periodo e per condividere nuove azioni di contrasto alla crisi del settore.

All’incontro parteciperanno i rappresentanti delle Regioni, delle organizzazioni agricole e delle organizzazioni dei produttori oltre alla grande distribuzione.