Al Sigep formazione per giovani professionisti del dolciario

Rimini, 8 gen. (Labitalia) – Passaporto per un lavoro entusiasmante: Sigep, il salone mondiale del dolciario artigianale che Italian Exhibition Group organizzerà dal 20 al 24 gennaio alla fiera di Rimini, si caratterizzerà anche con una proposta di alta formazione per le giovani generazioni di pasticceri italiani e internazionali. Si rinnoverà l’appuntamento con Sigep Giovani, la grande possibilità per gli studenti, accompagnati dai docenti, di confrontarsi con il mondo del lavoro, grazie alla possibilità di stage presso importanti aziende durante la manifestazione fieristica.

“Il progetto Sigep Giovani – afferma Samuele Calzari, il coordinatore – sa sempre stimolare un’attiva disponibilità da parte di aziende rilevanti e una viva partecipazione di studenti e docenti. Anche il nuovo concorso di pasticceria si è fin da subito rivelato per le scuole un’importante occasione di confronto e di crescita professionale: le iscrizioni sono arrivate numerosissime e in appena quattro giorni abbiamo raggiunto il tetto massimo”.

“‘In tempo di crisi o vi estinguete o vi distinguete’: questa è stata la frase che il maestro Alessandro di Carlo ha rivolto agli studenti partecipanti al progetto – ricorda – e da allora questo è il mio monito personale e la frase che meglio racchiude l’essenza di Sigep Giovani e del nuovo concorso: un’ottima occasione di crescita professionale, specializzazione e approfondimento lavorativo”.

Dodici scuole professionali provenienti da tutta Italia, da Venezia a Pescara, si sfideranno mercoledì 24 gennaio in un nuovo concorso di pasticceria nel ‘tempio’ dei campionati del settore, la Pastry Arena. Il concorso, che rientra nel programma Sigep Giovani, prevede la realizzazione di una pièce o in zucchero o in cioccolato, di altezza minima 60 cm, che deve sostenere una torta stratificata e contenere una base croccante, una friabile e una cremosa.

Oltre a questo, gli alunni in gara dovranno preparare sei monoporzioni dello stesso gusto, che saranno valutate da una giuria di professionisti presieduta dal maestro Eliseo Tonti. Sigep Giovani è promosso in stretta collaborazione con Pasticceria Internazionale.

GlamourItalianCakes – Coppa Italia della pasticceria artistica, #gicakes2018, offre agli operatori di Sigep nuovi spunti culturali e tecnici. Nel Padiglione B4 sarà allestito un laboratorio espositivo e formativo, un’isola dedicata alla decorazione, per stimolare il comparto, divertire ed evolvere.

La Coppa Italia della pasticceria artistica da sei anni è il riferimento per la decorazione dolciaria in Italia e all’estero, affollato punto di incontro e confronto, fucina di talenti e tendenze. Da questo concorso dal respiro internazionale sono, infatti, usciti tutti i nomi che oggi contraddistinguono il settore della decorazione, andando ben oltre la moda del cake design. Il culmine lunedì 22 gennaio, alle ore 17, sempre nell’area dedicata del Pad. B4, con le pièce artistiche votate dai visitatori.

Inoltre, sarà protagonista al Sigep Cast Alimenti. La scuola dei mestieri del gusto di Brescia sarà presente in due padiglioni. Uno spazio raccoglierà le due anime di Cast Alimenti, quella didattica e quella di servizio alle imprese, con dimostrazioni, cooking show, talk e degustazioni, oltre a un’attività formativa con alcuni docenti e grandi maestri della scuola che terranno un ricco programma di dimostrazioni pratiche.

Nella parte dedicata all’attività di servizio all’impresa, invece, saranno presenti esperti e tecnici di Cast Impresa, il nuovo ramo aziendale di Cast Alimenti che verrà presentato in anteprima a Sigep.