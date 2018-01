Al via l’anno giostresco con la Cerimonia dell’Offerta dei Ceri al Beato Gregorio X

Il primo appuntamento del calendario giostresco ogni anno è l’Offerta dei Ceri al Beato Gregorio X (secondo sabato di gennaio). Sabato 13 gennaio alle ore 18 con il ritrovo dei figuranti in piazza San Jacopo parte ufficialmente l’anno 2018 per la Giostra del Saracino.

Inizia un anno importante denso di appuntamenti che si sommano a quelli del calendario il più importante è il rinnovo di tutte le cariche all’interno dei quartieri.

Da gennaio ad aprile i soci dei rioni della Giostra del Saracino saranno chiamati alle urne per il rinnovo degli organi statutari dove con molta probabilità ci saranno novità.

Tre Rettori su quattro hanno annunciato pubblicamente che non si ripresenteranno e già questo è motivo di interesse e curiosità per il mondo della giostra. Carboni, Fracassi e Catalani, salvo colpi di scena in commissione elettorale, lasceranno il ruolo di Rettore. Solo Porta Santo Spirito con Gori sembra essere l’unico “superstite” del triennio 2015-2017.

Tornando alla cerimonia di sabato 13 gennaio alle ore 18,30 dopo l’esibizione del Gruppo Musici e dell’Associazione Sbandieratori Città di Arezzo, le rappresentative dei Quartieri dei Fanti del Comune e dei Valletti, il corteo storico composto da circa duecento figuranti sfilerà per le vie di Corso Italia, Canto de’ Bacci, Via Cavour, Via Cesalpino fino a raggiungere Piazza della Libertà dove alle 18,45 ad attenderli ci sarà il Sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli che insieme alla rappresentanza civile della Giostra e dei Quartieri si unirà al corteggio per raggiungere il Duomo.

All’interno della cattedrale si svolgerà la cerimonia dove ogni quartiere donerà il cero decorato dall’artista senese Rita Rossella Ciani. Oltre al cero ogni quartiere donerà una somma di denaro al Caritas Baby Hospital, l’ospedale pediatrico di Betlemme gestito da suore cattoliche che ogni anno, grazie all’iniziativa di Don Alvaro Bardelli, riceve il contributo di denaro offerto.

La figura di Beato Gregorio X

Nato nel 1210 a Piacenza, le cronache lo descrivono di temperamento “mite e sereno”, tanto che un influente prelato, il concittadino Giacomo da Pecorara, cistercense, lo volle con sé per farlo studiare a Lione, Liegi e Roma. A Parigi poi ebbe come condiscepoli addirittura San Bonaventura e San Tommaso.

Quando venne eletto papa, nel 1271, alla fine di un interminabile concilio durato tre anni, si trovava in Terrasanta dove si rese conto di persona della necessità di una crociata, un grande desiderio che non riuscì però a coronare, e dove incontrò Marco Polo e i suoi fratelli di ritorno dalla loro avventura in estremo oriente. Un Papa, quindi, sicuramente “internazionale” e con una predisposizione particolare per l’Oriente.

Era di ritorno, in compagnia del di Arezzo vescovo Guglielmo degli Ubertini, proprio dall’importante concilio di Lione dove aveva tentato con forza di ricucire lo strappo tra la chiesa di occidente e quella di oriente, in nome di quella unità che tanto desiderava, quando si ammalò e fu costretto a fermarsi ad Arezzo con altri eminenti cardinali. Qui morì il 10 gennaio 1276 lasciando un cospicuo lascito per costruire una nuova Cattedrale.

Per onorare questo Papa, poi beatificato e dichiarato “co-patrono” assieme a San Donato, la città di Arezzo fin dal 1327 decise che ogni anno si dovesse solennizzare l’anniversario della sua morte con una imponente cerimonia in Duomo con l’offerta di ben 100 libbre di cera.

Il programma della cerimonia

Ore 18,00 Ritrovo delle rappresentative dei Quartieri, del Gruppo Musici, degli Sbandieratori, dei Fanti del Comune e dei Valletti in Piazza S. Jacopo

– esibizione del gruppo Musici della Giostra

– esibizione del gruppo Sbandieratori Città di Arezzo

Ore 18,30 Inizio del corteo dei figuranti per raggiungere Piazza del Comune attraverso Corso Italia, Canto De’ Bacci, Via Cavour, Via Cesalpino;

Ore 18,45 Uscita del Sindaco della Città di Arezzo dal Palazzo Comunale seguito dalla rappresentanza civile della Giostra e dai Quartieri;

Ore 19,00 Ingresso dei figuranti in Duomo ed Offerta dei Ceri;

Ore 19,30 Rientro in Palazzo Comunale del Sindaco e della rappresentativa comunale, mentre i figuranti dei quattro Quartieri rientreranno alle rispettive Sedi.