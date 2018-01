Alimenti: uova utili come latte per sviluppo cervello bambini

Roma, 8 gen. (AdnKronos Salute) – Uova benefiche nella dieta dei bambini: come il latte, aiutano lo sviluppo cerebrale dei piccolissimi. Contengono infatti nutrienti essenziali come per esempio gli acidi grassi ‘buoni’, vitamine A e B12, selenio. Sono inoltre facili da preparare ed economiche. A promuovere le uova nell’alimentazione dei bimbi già dello svezzamento sono i ricercatori della Washington University di St. Louis (Usa), che hanno pubblicato uno studio sull”American Journal of Clinical Nutrition’.

Le uova vanno introdotte nell’alimentazione nella stessa fase in cui si introduce il pesce, ricordano gli autori. E, soprattutto, vanno scelte con attenzione. Per i più piccoli meglio privilegiare quelle bio o, comunque, allevate all’aperto. Caratteristiche indicate per legge sull’etichetta.

Nel nostro Paese il numero stampigliato sopra il guscio, seguito dalla sigla della nazione IT, rappresenta la carta d’identità del prodotto: lo 0 indica uova da agricoltura biologica, l’1 allevamento all’aperto, il 2 allevamento a terra, il 3 allevamento in gabbia. Dopo la sigla del Paese, la scritta stampata sul guscio permette di verificare anche il codice del Comune di produzione, della provincia di produzione e dell’allevamento.