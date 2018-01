Alitalia: tre offerte sul tavolo, attesa per trattativa in esclusiva/Adnkronos

Roma, 8 gen. (AdnKronos) – Si prospettano settimane cruciali per la vendita di Alitalia. Entro la fine di gennaio i commissari straordinari della compagnia dovrebbero completare l’esame delle offerte per procedere alla scelta del potenziale acquirente, con il quale avviare la trattativa in esclusiva. E’ questa la prossima scadenza della procedura che oggi ribadisce il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, confermando la tabella di marcia indicata nelle scorse settimane.

Il lavoro dei commissari si dispiega a 360 gradi: Luigi Gubitosi, Stefano Paleari ed Enrico Laghi hanno avviato le negoziazioni con tutti i soggetti in campo, Lufthansa, EasyJet e il fondo di private equity Usa, Cerberus, e sono in attesa di offerte migliorative che, al momento, non sarebbero ancora arrivate. Era stato, tra l’altro, lo stesso Premier, Paolo Gentiloni, ad auspicare, nel corso della conferenza stampa di fine anno, che le offerte sul tavolo potessero essere migliorate. Sarà, dunque, questo lo snodo che consentirà alle terna commissariale di scegliere il soggetto con il quale avviare la trattativa in esclusiva.

“Oggi abbiamo sul piatto tre offerte”, riferisce il titolare del Mise. Il quale tiene anche a puntualizzare di non avere “preferenze”: “per me – dice – la questione è molto oggettiva e la valutazione sarà fatta sui numeri”. La negoziazione in esclusiva, spiega Calenda, “riguarderà esuberi, costi per lo Stato e ovviamente la validità di un progetto industriale dal punto di vista delle connessioni aeree. Oggi a noi quello che ci interessa è avere come italiani delle connessioni”.