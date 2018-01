Amazon: Appendino, nuovo sito Torrazza Piemonte volano per economia locale

Roma, 9 gen. (AdnKronos) – “La decisione di Amazon di inaugurare fra pochi mesi il quarto centro di distribuzione nel nostro Paese, a pochi chilometri dal capoluogo, è lungimirante per diverse ragioni. Si tratta di un investimento considerevole che incrementerà la vitalità delle imprese locali e gli scambi commerciali, a beneficio dei consumatori e, soprattutto rappresenta un volano per l’economia locale”. Così in una nota la Sindaca della Città metropolitana di Torino, Chiara Appendino, commentando l’apertura a Torrazza Piemonte del quarto centro di distribuzione in Italia del colosso Usa. L’investimento nel nuovo sito è di 150 milioni e si prevede che saranno creati 1.200 posti di lavoro entro tre anni dal lancio.

“L’apertura della struttura logistica, in una dimensione legata all’impiego di tecnologie innovative -sottolinea ancora Appendino-, offre inoltre uno spiraglio concreto all’occupazione. Un investimento quest’ultimo che segue quello annunciato da Amazon lo scorso anno per l’apertura a Torino di un nuovo centro di sviluppo per l’intelligenza artificiale e il Machine Learning”.

La decisione di Amazon, conclude la Sindaca di Torino, “rappresenta un’altra opportunità per il nostro distretto di catalizzare attenzione internazionale e continuare a crescere, iniettando negli imprenditori e, più in generale nell’apparato produttivo locale, quella fiducia a investire, a rinnovarsi, a specializzarsi ancora di più, tutte azioni indispensabili in un mondo sempre più competitivo”.