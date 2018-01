Amazon: apre nuovo centro in Italia, 1.200 posti creati entro 3 anni (2)

(AdnKronos) – La nostra amministrazione, sottolinea Massimo Rozzino, Sindaco di Torrazza Piemonte, “dà un caloroso benvenuto alla grande opportunità di lavoro offerta da Amazon. Giovani e meno giovani, già nel 2018, potranno trovare una risposta concreta ai bisogni occupazionali in ambito locale. Il nuovo polo logistico rappresenterà un motore per la crescita e la ripresa delle tante attività imprenditoriali del nostro Comune. Ci tengo a sottolineare che tutto ciò scaturisce dal nostro impegno volto ad accogliere e favorire insediamenti produttivi rispettosi dell’ambiente e compatibili con il nostro territorio”.

L’esperienza di Vercelli, rileva Giuseppina De Santis, Assessore alle Attività produttive della Regione Piemonte, “è stata di grande e positivo impatto per quel territorio e se ne coglieranno i frutti per molti anni a venire. Replicare il tutto anche a Torrazza, in una dimensione ancora più ampia, è significativo per almeno tre aspetti: si raddoppiano le opportunità di lavoro, si potenzia il sistema delle pmi locali e si afferma ulteriormente il Piemonte come regione in cui le istituzioni creano un ambiente ideale per l’attrazione di significativi investimenti”.