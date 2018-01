Amazon: apre nuovo centro in Italia, 1.200 posti creati entro 3 anni

Roma, 9 gen. (AdnKronos) – Amazon apre un nuovo centro di distribuzione in Italia a Torrazza Piemonte, a 25 chilometri a nord-est di Torino. Questo nuovo centro, il quarto in Italia per il colosso Usa, entrerà in attività nell’autunno del 2018, un anno dopo le aperture dei siti di Passo Corese (Rieti) e Vercelli, operativi da settembre del 2017. Amazon, con questo investimento da 150 milioni di euro, creerà 1.200 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dal lancio del sito.

Amazon con questa nuova struttura da 60.000 metri quadri che aiuterà a garantire consegne rapide ed affidabili per i clienti in Italia e in Europa, sottolinea in una nota il gruppo, rappresenterà anche un importante motore di sviluppo economico ed occupazionale per l’intera area. Il sito sarà dotato della moderna tecnologia Amazon Robotics. I robot si muoveranno sotto le scaffalature in cui i prodotti sono stoccati, le solleveranno e le muoveranno per il centro di distribuzione fino alle postazioni di lavoro dei dipendenti.

“Il nuovo centro di distribuzione di Torrazza – commenta Fred Pattje, Amazon Operations Director per Spagna e Italia -rappresenta una prova tangibile dell’impegno di Amazon nei confronti del Paese, dei nostri clienti e dei venditori terzi che impiegano il nostro marketplace per sviluppare le loro attività in tutta Europa. Siamo felici di creare 1.200 nuovi posti di lavoro a Torrazza, offrendo stipendi competitivi, benefit molto interessanti, un ambiente di lavoro ottimale e varie opportunità di sviluppo professionale nella nostra azienda dalla rapida crescita globale”.