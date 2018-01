Amazon: Chiamparino, nuovo sito in Piemonte conferma valore territorio

Roma, 9 gen. (AdnKronos) – “Questa buona notizia è l’ulteriore conferma di come il Piemonte sia un territorio dove valga la pena investire, un luogo di innovazione e di competenze, che fra tutti gli altri viene scelto come contesto più favorevole per grandi operazioni da parte di importanti aziende multinazionali”. Ad affermarlo in una nota è il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, commentando l’apertura a Torrazza Piemonte del quarto centro di distribuzione in Italia di Amazon. L’investimento nel nuovo sito è di 150 milioni e si prevede che saranno creati 1.200 posti di lavoro entro tre anni dal lancio.

“Annunci come quelli di Amazon non avvengono per caso, ma sono conseguenza di un sistema di relazioni serio e affidabile, che si costruisce e rafforza nel tempo”, conclude Chiamparino.