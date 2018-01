Ambiente: Codacons, sacchetti a pagamento tassa mascherata

Roma, 3 gen. (AdnKronos) – “L’85% dei consumatori italiani è nettamente contrario alla nuova norma che, a partire dall’1 gennaio, impone che i sacchetti della spesa utilizzati per imbustare frutta e verdura siano a pagamento”. Lo afferma il Codacons, che ha svolto una indagine a campione tra i propri iscritti.

“Abbiamo chiesto ai consumatori cosa ne pensino degli shopper a pagamento nei supermercati e del costo dei sacchetti variabile tra 1 e 3 centesimi di euro, e la stragrande maggioranza degli intervistati (l’85%) ha espresso totale contrarietà ritenendo sbagliata tale misura – spiega il Codacons – Gli italiani non hanno affatto gradito la novità introdotta lo scorso 1 gennaio, che viene vista dal 69% del campione intervistato come l’ennesima trovata per imporre nuovi costi a carico delle famiglie”.

Ed effettivamente, spiega l’associazione dei consumatori, “la mancanza di soluzioni alternative per i consumatori fa sorgere il sospetto che la misura sia una nuova tassa sui cittadini mascherata da provvedimento ambientale”.