Ambiente: da Codacons esposto in 104 procure su bio shopper (2)

(AdnKronos) – Critico inoltre il Codacons verso il Ministero della Salute che oggi ha detto ‘no’ alla possibilità di riutilizzare i sacchetti per la spesa di frutta e verdura perché “sussisterebbe un rischio di eventuali contaminazioni. “Si tratta di una assurdità clamorosa – attacca il presidente Rienzi – Se il consumatore porta il sacchetto pulito da casa non esiste alcun rischio di contaminazione, semmai è l’ortofrutta esposta in vendita che può contaminare le buste della spesa. Non si capisce poi perché un sacchetto riutilizzabile possa contaminare frutta e verdura e lo stesso discorso non valga per le scarpe, le borse, gli zaini, i cappotti, i guanti indossati dai cittadini che entrano in un supermercato”.

L’associazione infine annuncia una istanza d’accesso al Mise per conoscere quali aziende producono bio-shopper in Italia, quali sono i loro profitti e l’entità delle tasse pagate nel nostro paese, ed eventuali rapporti tra i vertici di tali società e membri del Governo e del Parlamento.