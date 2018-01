Ambiente: Unc, circolare su sacchetti non chiarisce nulla

Roma, 5 gen. (AdnKronos) – “E’ una circolare interpretativa che non risolve e non chiarisce un bel nulla”. Così Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commenta la circolare pubblicata ieri sul sito del ministero dell’Ambiente sui sacchetti a pagamento. “Che vuol dire, come scritto nella circolare, che il ‘Dicastero, allo stato, è orientato a consentire l’utilizzo di sacchetti di plastica monouso’? Si può fare o non si può fare?”, si chiede Dona.

“Come fa il consumatore, poi -sottolinea-, a sapere se il sacchetto è quello previsto dalla legge, misura lo spessore in micron del sacchetto? E’ incredibile che in questa vicenda manchi qualunque coordinamento tra ministero dell’Ambiente e della Salute, per una circolare congiunta” prosegue Dona.

“Nell’attesa che si consenta anche l’uso di multi-bag lavabili, lanciamo una proposta. Dato che una circolare consente di vendere sottocosto i sacchetti, i negozi vendano al costo politico di 1 centesimo intere confezioni di sacchetti nuovi, così che il consumatore possa poi portarli “gratis” da casa” conclude Dona.