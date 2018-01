Ambiente: Unc, nessun passo avanti, borse siano riutilizzabili

Roma, 4 gen. (AdnKronos) – “Nessun passo avanti. Intanto perché i sacchetti devono essere nuovi e non si possono riutilizzare, vanificando l’obiettivo ambientalista di ridurne l’uso e poi perché va risolto il problema del rispetto della normativa sulla tara”. Ad affermarlo in una nota è l’Unc in merito alla vicenda dei sacchetti bio e alle dichiarazioni del ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti.

Il consumatore, altrimenti, rileva l’associazione dei consumatori, “potrebbe cadere dalla padella alla brace, finendo per ripagare una seconda volta la sua borsa nuova al prezzo della frutta o della verdura acquistata, se il suo sacchetto sarà più pesante rispetto a quello usato dal supermercato e per il quale la bilancia è tarata. O si faciliterà la possibilità dei clienti di poter pesare la merce senza sacchetto contenitore, cambiando la base della bilance, attualmente piatte, oppure andrà consentito di fare la tara, operazioni non così semplice” conclude l’Unc.