Anas: in 2017 pubblicate gare per 2,5 mld, aggiudicate per 2,3 mld

Roma, 2 gen. (AdnKronos) – Anas, con la recente approvazione del Contratto di Programma, nel mese di dicembre ha pubblicato 51 bandi per oltre 150 lotti e un importo superiore a un miliardo di euro, chiudendo così il 2017 con un valore complessivo di gare lanciate pari a circa 2,5 miliardi di euro. Inoltre nel corso del 2017 Anas ha aggiudicato gare per un importo pari a circa 2,3 miliardi di euro triplicando l’importo del 2016.

“È una significativa iniezione di risorse per il mercato delle infrastrutture – ha commentato il Presidente di Anas, Gianni Vittorio Armani – destinata a rilanciare il settore e aumentare la forza lavoro impiegata. L’obiettivo di Anas, anche alla luce dell’ingresso nel Gruppo Fs Italiane, è di incrementare ulteriormente nel 2018 l’importo appaltato per lavori e forniture e servizi”.

In particolare nel corso del 2017 i bandi pubblicati hanno riguardato: manutenzione per un valore prossimo a 1,5 miliardi; nuove opere per un valore di oltre 0,4 mld; beni e i servizi per un valore di oltre 0,5 mld.