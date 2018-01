Appalti: Oice, con bandi Anas boom mercato a dicembre (2)

(AdnKronos) – L’impatto dei bandi Anas è stato forte anche sul complesso di tutti i servizi di ingegneria e architettura: nel mese di dicembre 2017 il numero delle gare è stato di 575 con un importo 185,8 milioni di euro, +10,8% in numero e -21,8% in valore sul precedente mese di novembre, e +6,9% in numero e +102,9% in valore su dicembre 2016. Senza prendere in considerazione le 35 gare Anas il totale messo in gara sarebbe di 81,0 milioni di euro, -11,4% su dicembre 2016. Il 2017 si chiude con un +17,1% in numero e un +56,4% in valore sul 2016. – 2 – Il valore complessivo messo in gara nel 2017 ha superato, per la prima volta da quando è iniziata la rilevazione del mercato nel 1996, il miliardo di euro, arrivando quasi a 1,2 miliardi di euro.

I bandi per appalti integrati rilevati a dicembre sono stati 10, con valore complessivo di 74,4 milioni di euro. Dei 10 bandi 5 hanno riguardato i settori speciali, per un importo di 30,8 milioni di euro, e 5 i settori ordinari, di cui 4 con valore noto, per un importo di 43,5 milioni di euro.

Crescono ancora i ribassi con cui le gare vengono aggiudicate (si tratta di dati relativi a tutti i servizi di ingegneria e architettura e non soltanto alle progettazioni): a fine dicembre il ribasso medio sul prezzo a base d’asta per le gare indette nel 2015 è al 40,0%; le gare pubblicate nel 2016 danno un ribasso in crescita che tra novembre e dicembre sale dal 42,3 al 43,1%, anche quelle pubblicate nel 2017 danno un ribasso medio in crescita, dal 42,5 di novembre al 43,5% di dicembre.