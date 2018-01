Appalti: Oice, con bandi Anas boom mercato a dicembre

Roma, 8 gen. (AdnKronos) – Con la pubblicazione a dicembre di 35 gare, con un valore totale di 104,7 milioni di euro, più del 71% di quanto messo in gara nel mese, l’Anas provoca, per il secondo mese consecutivo, un boom del mercato: per la sola progettazione in totale nel mese sono state bandite 327 gare, per un importo di 146,1 milioni di euro. E’ quanto emerge dalle anticipazioni dei dati di dicembre 2017 diffuse dall’osservatorio Oice-Informatel sulle gare pubbliche di ingegneria e architettura.

Senza le 35 gare dell’Anas il valore messo in gara sarebbe di 41,4 milioni di euro, +18,8% sul mese di dicembre 2016. Negli ultimi due mesi del 2017 l’Anas ha pubblicato 67 gare con un valore di 301,0 milioni di euro che rappresenta l’81,3% dei 370,1 milioni di euro di valore complessivo delle gare pubblicate nel bimestre.

Rispetto al precedente mese di novembre, in cui i bandi Anas erano pari a circa 200 milioni, il valore è in calo del 34,7%. Il numero complessivo delle gare di sola progettazione è invece in aumento del 13,5% sul mese precedente, con una significativa inversione di rotta al calo di novembre. Il confronto con dicembre 2016 vede incrementi del 34,6% in numero e del 319,0% in valore. Il bilancio complessivo del 2017 è decisamente positivo: rispetto al 2016 i bandi di sola progettazione sono cresciuti del 26,6% in numero e del 149,7% in valore.