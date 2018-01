Assicurazioni: Alpha Insurance, nuovi contatti per informazioni polizze Italia

Roma, 5 gen. (AdnKronos) – Alpha Insurance A/s comunica nuovi contatti per richiedere informazioni sulle polizze emesse in Italia. Facendo seguito al comunicato stampa del 28 luglio 2015 l’Ivass rende noto che l’impresa ‘Alpha Insurance A/S’ con sede legale in Danimarca, abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi in diversi rami danni (tra cui i rami credito e cauzioni), in data 12 dicembre 2017, ha comunicato di aver cessato, con effetto immediato, ogni rapporto di collaborazione con il Dott. Paolo Coppitelli, con la IFC – Insurance & Financial Consultant S.r.l. e con ogni altro soggetto a lui riferibile.

Al fine di verificare la validità dei contratti assicurativi emessi in Italia, avere informazioni sugli stessi e denunciare i relativi sinistri, la società ha indicato i seguenti recapiti (Numero Verde: 800.629.004; E-Mail: it@alphagroup.dk; PEC: alphainsuranceas@pec.it; Oppure; B.I.B. – Blu Insurance Broker S.r.l.; Tel: +39.06.8070925; E-Mail: info@bluinsurancebroker.it; PEC: bib@pec.bluinsurancebroker.it).

I consumatori e le pubbliche amministrazioni interessate possono chiedere chiarimenti ed informazioni al Contact Center dell’Ivass al numero verde 800- 486661 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30.