Assicurazioni: polizze vita dormienti, Ivass chiede piano azione a imprese

Roma, 3 gen. (AdnKronos) – Proseguono le iniziative dell’Ivass a tutela dei consumatori per la riduzione del fenomeno delle polizze vita dormienti. L’Ivass suggerisce alle imprese alcune linee d’azione per migliorare i processi di verifica dei decessi e per l’identificazione dei beneficiari delle polizze vita e chiede di adottare, entro il 1° aprile 2018, un piano d’azione contenente le iniziative che si intendono adottare da attuarsi entro il 30 settembre 2018.

Inoltre, l’Ivass, si legge nella nota, chiede di rendere disponibile sul sito web delle imprese un punto di contatto per evadere le richieste di informazioni dei possibili beneficiari sulla esistenza di polizze vita a loro favore; di proseguire, attraverso incroci e verifiche ad hoc, allo ‘smontamento’ delle polizze potenzialmente dormienti emerse dalla indagine.