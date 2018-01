Auto: Francia, in 2017 vendite +4,7%, Fca +10,2%

Parigi, 2 gen. (AdnKronos) – Le vendite di auto nuove in Francia nel 2017, pari a 2.110.751 nuove immatricolazioni, hanno registrato una crescita del 4,7% (+5,6% a parità di giorni lavorativi) rispetto al 2016. Lo rende noto il Ccfa, il comitato dei costruttori di auto francesi.

Buona performance nel 2017 per il gruppo Fca che registra immatricolazioni di auto nuove pari a 89.314 unità, in crescita del 10,2% rispetto al 2016.

A dicembre 2017 le immatricolazioni di auto nuove sono state pari a 193.375 unità, in calo dello 0,5% (+9,4% a parità di giorni lavorativi) rispetto allo stesso mese del 2016. A dicembre il gruppo Fca ha registrato immatricolazioni in calo del 5,6% a 7.803 unità.