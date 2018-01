Autostrade: sindacati, disappunto per aumento pedaggi

Roma, 4 gen. (AdnKronos) – “Disappunto per gli aumenti dei pedaggi autostradali”. Lo esprimono Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti chiedendo che “lo Stato sia sempre più presente nel tutelare i cittadini, la sicurezza e l’occupazione nel settore delle autostrade”. Mentre i pedaggi aumentano ovunque, anche se in proporzioni diverse, sottolineano le tre organizzazioni sindacali dei trasporti, “cala l’occupazione delle autostrade. Con questi ultimi aumenti i profitti dei concessionari autostradali continuano a lievitare, a discapito dei cittadini utenti, dei lavoratori e della sicurezza della circolazione autostradale, che non sempre è adeguata ai livelli di traffico”.

Nonostante le chiare indicazioni delle circolari del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sottolineano i sindacati, “alcuni concessionari autostradali, come ad esempio Autostrada dei Parchi, tolgono dai caselli gli addetti ai presidi, tagliando così un servizio indispensabile per la sicurezza della circolazione”.

A questa grave situazione, su cui aspettiamo una convocazione, spiegano infine le organizzazioni sindacali, “vanno poi anche aggiunte il peso delle esternalizzazioni e del lavoro meno tutelato che stanno entrando sempre più prepotentemente nel settore ed in particolare in quelle attività in cui si registrano morti sul lavoro”.