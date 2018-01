Calcio: Sala a Milan, prendo atto ma San Siro deve essere ammodernato

Milano, 9 gen. (AdnKronos) – “Prendo atto della dichiarazione del Milan su San Siro. Facciamola semplice: penso che per Milano, per i tifosi e i turisti, l’impianto debba essere ammodernato”. Così Beppe Sala, il sindaco di Milano, nel botta e risposta con la società di calcio sullo stadio San Siro. Su Twitter, dopo le rassicurazioni del Milan circa la volontà di restare a San Siro, chiede: “Il Milan quando sarà in grado di dirmi se è disponibile o no a investire insieme sul nostro stadio?”. Lo stesso sindaco di Milano in un secondo tweet ha poi aggiunto: “Sia chiaro a tutti: l’invito vale anche per l’Inter, perché San Siro è lo stadio dei milanesi”.