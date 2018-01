Centrodestra: blog Grillo, durato 24 ore, Lega utile idiota di Berlusconi

Roma, 9 gen. (AdnKronos) – “‘Cancellazione della legge Fornero nel programma del centrodestra: missione compiuta’ twittava tronfio Matteo Salvini domenica pomeriggio. E dopo appena 24 ore, il segretario della Lega è stato smentito dal suo ‘alleato’, Silvio Berlusconi, per cui la legge Fornero, invece, non va abolita. La maschera dell’ipocrisia del centrodestra è già venuta giù in tempi record”. Lo scrive il Movimento 5 Stelle sul blog di Beppe Grillo.

“Del resto – prosegue il M5S – era lo stesso Salvini ad aver proclamato che ‘la nostra gente non ne vuole sapere di un ritorno in campo di Berlusconi. Basta, basta per sempre’. E invece eccoli qui, un giorno dicono di essere d’accordo su qualcosa e quello dopo si smentiscono a vicenda. Per una semplice quanto banale ragione: non hanno un programma, non hanno una comunità di intenti, non hanno alcuna visione di Paese che non sia quella di prenderselo fra le mani per farsi gli affari propri”.

Per i 5 Stelle, “la coalizione di centrodestra è solo un cartello elettorale costituito per sfruttare gli effetti nefasti della legge elettorale. Non possono andare al governo assieme perché litigherebbero un giorno sì e l’altro pure. La Lega è confinata al ruolo di utile idiota per consentire a Berlusconi di fare l’accordo col Pd e metter su l’ennesimo governo non legittimato dai cittadini, che non risponderà ai cittadini. Italiani, aprite gli occhi: sono sempre gli stessi venditori di fumo, pronti a gabbarvi un’altra volta. L’ennesima volta. Non dobbiamo permetterlo”, conclude il blog di Grillo.