Centrodestra: Brunetta, leader? Lo esprimerà chi prende più voti

Roma, 7 gen. (AdnKronos) – “Chi sarà il premier di un possibile governo di centrodestra? L’abbiamo sempre detto: il leader lo esprimerà chi prenderà più voti. Toccasse a Forza Italia, l’indicazione della leadership spetta a Berlusconi. Fosse per me, Berlusconi. Se ha potuto fare il premier un Letta, un Renzi, un Gentiloni, avremo pure all`interno di Forza Italia, della Lega, di Fratelli d`Italia un leader altrettanto se non più valido”. Lo dice Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un’intervista a ‘Il Gazzettino’.

Candidature e veti: i leghisti non vogliono Flavio Tosi. “Credo che nessuno, di fronte a una vittoria potenziale, vorrà rischiare di perdere per un veto”. Quanto a Fi, Brunetta spiega: “Io valorizzerei tutti i coordinatori provinciali, i quadri, i dirigenti nel territorio, i sindaci dei piccoli Comuni che nei momenti difficili hanno tenuto alta, e lealmente, la bandiera di Forza Italia”.