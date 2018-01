Centrosinistra: gelo Pd-Bonino, da Radicali no a offerta ‘Insieme’/Adnkronos (3)

(AdnKronos) – In serata la replica del Pd con Martina: “Il Partito Democratico è pronto a siglare un’intesa con la lista Più Europa di Emma Bonino. Non ci sono ostacoli politici, ne’ questioni legate alle candidature nei collegi. Non tocca però a noi esprimerci sulla costituzionalità o sull’interpretazione delle leggi”, dichiara il vicesegretario del Pd e aggiunge: “Agli amici radicali offriamo piena collaborazione e un percorso comune. Tuttavia, per chiudere questo lavoro bisogna ovviamente essere in due e per questo speriamo ancora che Più Europa voglia esserci; diversamente ne prenderemo atto. Noi però non possiamo cambiare l’interpretazione delle leggi”.

“Sappiamo di potere condividere le candidature e di poter raccogliere insieme le firme necessarie in pochi giorni; tutta la macchina organizzativa del Pd è pronta e a disposizione per questo obiettivo. Ma è decisivo voler superare il problema, costruendo un’intesa utile alle nostre ragioni comuni: noi ci siamo”, conclude.

Parole che per Magi sono la conferma della non volontà del Pd a chiudere l’accordo con +Europa: “Martina dice che le leggi vanno rispettate. Rispondo non c’è stata la volontà politica da parte del Pd di dare un’interpretazione della legge elettorale più coerente con la Costituzione” in modo da superare il problema della raccolta firme. “Noi abbiamo passato gli ultimi mesi a parlare con tutti i soggetti istituzionali dal Parlamento, a palazzo Chigi, al Viminale, al presidente Mattarella -prosegue Magi- e tutti ci hanno dato ragione a parole ma non è successo nulla. E’ mancata la volontà politica e istituzionale” di risolvere la questione. E quindi? “Quindi noi andremo avanti da soli”.