Centrosinistra: Magi a Martina, da Pd no volontà politica superare ostacoli (2)

(AdnKronos) – “Al Pd è mancata la volontà politica di cambiare l’interpretazione surreale di una norma sulla presentazione delle liste, per renderla coerente con la Costituzione che prevede pari condizioni per chi voglia partecipare alla competizione elettorale”, ha dichiarato Magi in una nota.

“Stupiscono quindi le parole di Martina, visto che tutti gli interlocutori istituzionali -dal Viminale, a Palazzo Chigi, al Quirinale- a cui abbiamo sottoposto la questione, ci hanno dato ragione. Nessuno però è intervenuto per correggere la disposizione illogica che obbliga le liste che, come +Europa, devono raccogliere le firme a indicare da subito le candidature nei collegi uninominali. Un obbligo che rende impossibile l’apparentamento con chi invece non deve raccogliere le firme e quindi potrà scegliere i candidati fino all’ultimo giorno utile”.

“Non solo quindi il Pd non ha saputo dare risposte, ma oggi ci accusa perfino di piantare una grana per chiedere più “posti” per noi nei collegi uninominali. Ma il problema non sono i nostri candidati, di cui col Pd non abbiamo mai parlato, ma i loro, perché senza conoscerli non potremo iniziare a raccogliere le firme su una lista apparentata. La nostra priorità è garantire che +Europa con Emma Bonino sia presente alle prossime elezioni, per offrire ai cittadini un’alternativa europeista, federalista, liberale, radicale al ritorno dei sovranismi e dei nazionalismi in Europa. E allo stato attuale il solo modo che abbiamo per farlo è avviare al più presto la raccolta delle firme per una presentazione autonoma indicando i nostri candidati anche nei collegi uninominali”, conclude Magi.