Centrosinistra: Magi, offerta ‘Insieme’? noi avanti con nostro progetto

Roma, 2 gen. (AdnKronos) – “Noi abbiamo un progetto politico e la nostra priorità è che sia presente la lista +Europa per dare un’alternativa radicalmente europeista e liberale rispetto al nazionalismo” crescente in tutta Europa e questo può essere fatto “solo con la presentazione della nostra lista”. Riccardo Magi parlando all’Adnkronos respinge così l’offerta di ‘Insieme’, la lista di Verdi-Socialisti e ex-prodiani, di unire le forze per una lista comune alleata con il Pd in vista delle elezioni del 4 marzo.