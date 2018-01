Centrosinistra: Martina a Bonino, Pd pronto a intesa ma rispetto leggi

Roma, 2 gen. (AdnKronos) – “Il Partito Democratico è pronto a siglare un’intesa con la lista Più Europa di Emma Bonino. Non ci sono ostacoli politici, ne’ questioni legate alle candidature nei collegi. Non tocca però a noi esprimerci sulla costituzionalità o sull’interpretazione delle leggi”. Lo dichiara il vicesegretario del Pd, Maurizio Martina.

“Agli amici radicali offriamo piena collaborazione e un percorso comune. Tuttavia, per chiudere questo lavoro bisogna ovviamente essere in due e per questo speriamo ancora che Più Europa voglia esserci; diversamente ne prenderemo atto. Noi però non possiamo cambiare l’interpretazione delle leggi”, sottolinea Martina.

“Sappiamo di potere condividere le candidature e di poter raccogliere insieme le firme necessarie in pochi giorni; tutta la macchina organizzativa del Pd è pronta e a disposizione per questo obiettivo. Ma è decisivo voler superare il problema, costruendo un’intesa utile alle nostre ragioni comuni: noi ci siamo”, conclude.