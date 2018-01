Centrosinistra: Orlando, accordo con Bonino va fatto assolutamente

Roma, 9 gen. (AdnKronos) – “Reputo preziosa la presenza di una figura come Emma Bonino in Parlamento, e un bene per la democrazia italiana la presenza dei radicali in una partita come questa: il tema ‘Europa sì-Europa no’ è fondamentale”. Dunque l’accordo tra Pd e +Europa va chiuso “assolutamente”. Lo afferma il ministro della Giustizia Andrea Orlando, ospite di Agorà su Rai 3.

Per il Guardasigilli, “queste elezioni sono un referendum sulla nostra permanenza in Europa: il polo attorno al Pd è l’unico che fermamente vuole un Italia dentro l’Europa”. E a chi gli chiede delle distanze tra Bonino e il ministro dell’Interno Marco Minniti sul tema migranti, “non è che in un polo politico – replica – si sia d’accordo al 100% su tutto”. Ma “entrambi pensano non si possa mettere un tappo, a differenza di quel che pensano M5S e destra”.