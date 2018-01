Consob: attiva 2 nuovi canali dedicati a segnalazioni whisteblowing

Roma, 4 gen. (AdnKronos) – Consob ha attivato da oggi due nuovi canali dedicati, telefonico e telematico, per la ricezione immediata, anche in forma anonima, delle segnalazioni operate da personale di soggetti vigilati (Sim, Sgr, Sicav, banche e altri soggetti specificati nell’art. 4-undecies del Tuf, in riferimento a presunte violazioni o illeciti (cosiddetto whistleblowing, ovvero la segnalazione di attività illecite nell’amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne sia venuto a conoscenza per ragioni di lavoro). Lo rende noto la Consob in un comunicato.

Le segnalazioni da parte dei whistleblowers, si legge in una nota, potranno pervenire sia al numero telefonico 06 8411099, dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 11- 12 e 17-18, sia alla casella di posta elettronica whistleblowing@consob.it, utilizzando i due moduli per le segnalazioni anonime e non anonime. Potranno inoltre essere trasmesse all’Istituto, sempre nel rispetto della riservatezza, anche tramite posta ordinaria, indirizzata a: Consob, Via G. B. Martini 3, 00186, Roma.

Le informazioni raccolte saranno trattate dalla Consob in conformità ai criteri previsti dal Tuf e nel rispetto della normativa sulla privacy. Inoltre, i nuovi canali, dedicati esclusivamente alle segnalazioni ‘whistleblowing’ non sostituiscono in alcun modo le modalità già esistenti per la trasmissione alla Consob di documenti o atti di competenza.