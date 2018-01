Consulenti del lavoro: in una circolare tutte le novità sulla manovra

Roma, 8 gen. (Labitalia) – La Fondazione Studi dei consulenti del lavoro con la circolare n. 2/2018 passa in rassegna le principali novità della legge di bilancio 2018. Dalla fatturazione elettronica agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti; dalla modalità di corresponsione di retribuzioni e compensi ai lavoratori alla decorrenza degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), passando per la variazione dei termini di scadenza delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali.

E ancora focus sul super e iper ammortamento, sul credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie del Piano Industria 4.0. Nella circolare anche l’analisi delle nuove agevolazioni per le società, per il sostegno agli investimenti nelle pmi (‘Nuova Sabatini’) e per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Si passa poi al capitolo incentivi per le assunzioni dei giovani, alle misure pro welfare, all’aumento delle soglie reddituali del ‘bonus 80 euro’ e alle disposizioni per il contrasto alla povertà e il sostegno al reddito. Per concludere, le direttive da seguire per la ricollocazione dei lavoratori in costanza di cigs, l’incremento del ticket per i licenziamenti e tutti gli interventi in materia pensionistica (Ape volontaria e Rita).