Contromano in superstrada, denunciata ultra 90enne

Perugia, 9 gen. (Adnkronos) – Una donna di oltre 90 anni è stata denunciata dai carabinieri di Todi (Perugia) perché, dopo aver causato un incidente lungo il tratto di E45 nella zona di Pantalla, si è allontanata.

L’anziana ha imboccato le corsie contromano ed è andata a sbattere contro due automobili; dopo lo scontro però la signora non si è fermata e anzi, dopo aver abbandonato la vettura, si è allontanata a piedi.

A vederla per prima è stata un’altra donna che le ha prestato soccorso per lo choc e l’ha portata a casa. Poco dopo sono arrivati i carabinieri e, dopo aver portato la donna in ospedale a Pantalla, per lei è scattata una denuncia per omissione di soccorso.