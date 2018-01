Donna accoltella convivente e poi si ferisce alla gola

Torino, 5 gen. – (AdnKronos) – Ha ferito il convivente con due fendenti al torace, poi lo ha portato al pronto soccorso e si è allontanata ma è stata rintracciata poco dopo dai carabinieri. Il ferimento è accaduto a Nichelino, comune alle porte del capoluogo piemontese. La donna è stata invece rintracciata a Moncalieri dove è stata soccorsa dai militari. La quarantaquattrenne si era chiusa in macchina e quando ha visto i carabinieri si è accoltellata alla gola. I militari hanno, quindi, rotto il vetro dell’auto e l’hanno portata in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Il convivente, un 50enne, avrebbe riportato la lesione di un polmone ma non sarebbe in pericolo di vita.