Elezioni: 9 gennaio tornano a riunirsi Camere, ora solo atti dovuti e urgenti/Adnkronos

Roma, 2 gen. (AdnKronos) – Martedì prossimo, 9 gennaio, Senato e Camera torneranno a riunirsi dopo lo scioglimento decretato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 28 dicembre scorso. All’ordine del giorno delle sedute, convocate per le 17, comunicazioni dei rispettivi presidenti.

Un atto formale ma con importanti contenuti sostanziali, visto che, oltre a rendere nota ufficialmente la decisione del Capo dello Stato, servirà anche a fissare il perimetro entro il quale i due rami del Parlamento potranno continuare ad operare di qui all’insediamento della nuova legislatura il prossimo 23 marzo.

L’articolo 61 secondo comma della Costituzione prevede infatti che “finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti”. Una norma che ha trovato attuazione attraverso una prassi consolidatasi nei decenni, in base alla quale il Parlamento in regime di scioglimento si limita a compiere gli atti ritenuti doverosi ed urgenti, mentre sono escluse le attività tipicamente riconducibili all’indirizzo politico.