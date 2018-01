Elezioni: Casini, errore alleanza moderati con Lega

Roma, 7 gen. (AdnKronos) – “Noi lavoriamo per vincere. E comunque c’è bisogno di una componente moderata raccordata con il centrosinistra. La stessa che in questi anni ha rappresentato la governabilità seria contro lo sfascio”. Lo dice Pier Ferdinando Casini al Messaggero sottolineando come, dal suo punto di vista, sia un errore l’alleanza nel centrodestra dei moderati con la Lega.

“Trovo molto strano se non assurdo che tutti quelli che in questi anni hanno detto ‘mai un caffè con Salvini’, ora siano in fila per avere un’alleanza. La nostra collocazione è consona agli sforzi che in questi anni ha fatto l’Italia, con Renzi e Gentiloni, per rilanciarsi”, osserva.

“L’esperienza degli anni passati ha dimostrato che Berlusconi ad assemblare le alleanze è il migliore di tutti. Dopodiché queste alleanze non funzionano il giorno dopo le elezioni. E se questo è accaduto nel passato, nell’immediato futuro sarà ancora peggio visto che hanno messo insieme aderenti al Ppe come Tajani e lepenisti come Salvini”, conclude Casini.