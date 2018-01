Elezioni: Crimi, Berlusconi giù mani da M5S, si sciacqui la bocca

Roma, 9 gen. (AdnKronos) – “Berlusconi giù le mani dal MoVimento 5 Stelle. Berlusconi si dovrebbe solo sciacquare la bocca quando parla del MoVimento 5 Stelle”. Lo dichiara Vito Crimi, senatore del Movimento 5 Stelle.

“Un condannato per frode fiscale, ineleggibile, incandidabile, che fa politica per se da oltre 25 anni – prosegue – che le uniche cose che ha fatto sono state solo condoni e leggi ad personam per sè e per le sue aziende, che ha fondato un partito con un personaggio in carcere per fatti di mafia e che ancora oggi è lì a voler continuare a prendere in giro gli italiani buttando fango su cittadini competenti, onesti e credibili come i milioni di cittadini rappresentati dal MoVimento 5 Stelle, dovrebbe solo vergognarsi guardando al suo passato”.

“Non ha ancora capito che più attacca il MoVimento 5 Stelle e più aumenta la voglia degli italiani di spazzare via alle prossime elezioni del 4 marzo sia lui, Salvini e tutte le mummie della vecchia politica” conclude Crimi.