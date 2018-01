Elezioni: Endrizzi (M5S), da governi Berlusconi-Lega 15 condoni a danno onesti

Roma, 9 gen. (AdnKronos) – “Berlusconi e Lega hanno distrutto l’Italia, e messo in ginocchio piccole imprese e i lavoratori onesti. Dal 1994 al 2011 i tre governi Berlusconi-Lega-destra hanno varato ben 15 tra condoni fiscali ed edilizi, scudi fiscali, norme che hanno favorito grandi evasori e delinquenti e danneggiato lo Stato, messo in ginocchio gli imprenditori onesti, i lavoratori e i pensionati”. Lo dichiara il senatore Giovanni Endrizzi del MoVimento 5 Stelle.

“Oltre a questo – prosegue – si aggiungo decine di leggi ad personam per cercare di far saltare processi e indagini. Per favorire se stesso Berlusconi complice la Lega ha favorito anche tantissimi ladri, corrotti e mafiosi”.