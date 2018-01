Elezioni: missioni, nomine Consob e banche, Camere ancora al lavoro/Adnkronos (3)

(AdnKronos) – Un atto, come spiegato dal comunicato di palazzo Chigi, adottato in considerazione della necessità di adempiere alle obbligazioni e agli impegni internazionali assunti dall’Italia e che, rispetto alle legislature precedenti, rappresenta una novità, in quanto nel frattempo è intervenuta la disciplina prevista dalla nuova legge quadro sulle missioni internazionali.

Altra questione che potrà essere posta all’ordine del giorno, il parere sulla nomina di Mario Nava a presidente della Consob e di Paolo Ciocca a componente, decisioni assunte dal Consiglio dei ministri il 22 dicembre scorso. Anche nella fase di scioglimento delle Camere, la prassi riconosce infatti alle commissioni la possibilità di dar corso alle procedure per i pareri parlamentari sugli atti del governo.

Infine, su un altro tema di particolare attualità, vale a dire i lavori della commissione di inchiesta sul sistema bancario, nell’attuale periodo di prorogatio non sarà possibile l’attività d’indagine, mentre potranno essere definite e approvate le relazioni conclusive e definiti i criteri per la conservazione e la pubblicazione dei documenti acquisiti o formati nel corso dell’inchiesta.