Elezioni: Pd, prime riunioni con segretari regionali

Roma, 9 gen. (AdnKronos) – Nell’ambito del percorso che ci porterà alle elezioni del 4 marzo, secondo il metodo che contraddistingue il nostro partito (a differenza degli altri), si stanno svolgendo in queste ore riunioni con i segretari regionali, alle quali sono presenti il segretario nazionale, il vicesegretario, il presidente, il coordinatore della segreteria, il responsabile organizzazione e i rappresentanti delle mozioni Orlando ed Emiliano. Si legge in una nota del Pd.

Si tratta di occasioni di ascolto e di riflessione per fare una prima analisi di quadro sulla situazione che riguarda i diversi territori e per cominciare a delineare le caratteristiche per le migliori candidature da spendere. Una fase iniziale e comunque molto importante per ascoltare il polso dei territori, al fine di assumere le decisioni migliori e con maggiori possibilità di vittoria.