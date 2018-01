Elezioni: Pd Sicilia, no a gestione oligarchica candidature

Palermo, 5 gen. (AdnKronos) – La paura è che le elezioni di marzo possano trasformarsi nell’ennesima sconfitta per il Pd siciliano e che la gestione “oligarchica” della fase delle candidature possa portare ad un disimpegno dei militanti. Sono questi i sentimenti emersi ieri nel corso di un’incontro del Pd siciliano autoconvocato da Giovanni Panepinto, Pippo Digiacomo e Lillo Speziale, nella sede del partito di via Bentivegna, a Palermo. Un incontro che ha visto insieme tutte le aree politiche del partito, dirigenti democratici di quasi tutte le province siciliane, segretari di circolo e di federazione, consiglieri comunali, sindaci, parlamentari ed ex e tanti giovani della GD. Assente il segretario regionale Fausto Raciti.

A lui e al segretario nazionale Matteo Renzi si rivolge però il documento redatto al termine dell’incontro e con il quale il Pd siciliano chiede la convocazione degli organismi e una maggiore partecipazione nella composizione delle liste per Camera e Senato. “La discutibile stagione di governo della Regione appena conclusa e la pesante sconfitta alle elezioni regionali, con una conduzione della fase pre elettorale oligarchica senza il coinvolgimento democratico dei territori determinerà la definitiva marginalizzazione del partito e la perdita di identità – si legge nel documento – Bisogna impedire che il disimpegno abbia il sopravvento e la consequenziale perdita di voti”.