Enel: avvia produzione 2 nuovi parchi eolici in Usa (2)

(AdnKronos) – Si prevede che l’impianto fotovoltaico venga completato per il primo trimestre del 2018. Tutta l’energia generata da Thunder Ranch verrà ceduta nel quadro di accordi a lungo termine, tra cui un contratto di fornitura energetica relativo a 152,5 MW del parco con Anheuser-Busch, filiale statunitense di AB InBev, azienda leader nella produzione di birra.

L’impianto di Red Dirt, nelle contee di Kingfisher e Logan, è in grado di generare circa 1.200 GWh all’anno. La sua produzione energetica verrà ceduta nel quadro di due accordi di fornitura a lungo termine, uno con T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS), relativo a 160 MW del parco eolico, e uno con la Grand River Dam Authority, relativo ai restanti 140 MW. La Grand River Dam Authority rivenderà l’energia rinnovabile a Google in base ad un accordo separato tra le due parti.

In Oklahoma, oltre a Thunder Ranch e Red Dirt, l’azienda gestisce i parchi eolici di Rocky Ridge (150 MW), Chisholm View I & II (300 MW in totale), Origin (150 MW), Osage Wind (150 MW), Little Elk (74 MW), Goodwell (200 MW) e Drift Sand (108 MW). L’investimento complessivo dell’azienda in Oklahoma ammonta a oltre 2,7 miliardi di dollari USA a partire dal 2012.