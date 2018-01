Energia: Autorità diventa Arera con nuove competenze sui rifiuti

Roma, 5 gen. (AdnKronos) – L’Autorità per l’energia, Aeegsi, diventa, con le nuove competenze sui rifiuti diventa Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 della Legge di Bilancio di previsione 2018, che ha attribuito all’Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, la nuova denominazione.

La legge di Bilancio di previsione 2018 ha infatti assegnato all’Autorità la regolazione anche del settore rifiuti, con specifici compiti da esercitare con gli stessi poteri e quadro di principi finora applicati negli altri settori già di competenza dell’Autorità (elettricità, gas, sistema idrico integrato e teleriscaldamento), come fissati dalla propria legge istitutiva, la n.481 del 1995, trasformandone la denominazione in Arera.