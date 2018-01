Energia: borsa elettrica, prezzo -2,3% a 46,60 euro/mwh

Roma, 9 gen. (AdnKronos) – Prezzo dell’elettricità in calo alla borsa elettrica. Nella prima settimana del 2018, da lunedì 1 a domenica 7 gennaio, il prezzo medio di acquisto dell’energia nella borsa elettrica (Pun), con una flessione di 1,08 euro/MWh rispetto alla settimana precedente, si è portato a 46,60 euro/MWh (-2,3%). Lo rende noto il Gestore dei mercati energetici (Gme) in un comunicato.

In decisa ripresa i volumi di energia elettrica scambiati in borsa, pari a 3,8 milioni di MWh (+12,1%), e la liquidità del mercato salita a 75,7% (+4,3 punti percentuali); va tuttavia considerato che l’ultima settimana del 2017 include le festività infrasettimanali del 25 e 26 dicembre. Il prezzo medio di vendita, in lieve calo in tutte le zone, è variato tra 46,11 euro/MWh della Sardegna e 50,56 euro/MWh della Sicilia.