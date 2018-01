Esplode bomba carta, 4 feriti a Torino

Torino, 1 gen. (AdnKronos) – Quattro persone ferite, i vetri di trenta abitazioni andati in frantumi e quattro auto danneggiate. E’ il bilancio dell’esplosione, la scorsa notte, durante i festeggiamenti di Capodanno, di un ordigno artigianale nel quartiere Falchera a Torino.

Le schegge dell’ordigno – secondo i primi accertamenti si tratterebbe di una bomba carta – hanno ferito un diciassettenne che ha riportato una ferita alla mano giudicata guaribile in 12 giorni, un 61enne che ha riportato un’ustione al polpaccio con una prognosi di 12 giorni, un 83enne ferito al volto e giudicato guaribile in 7 giorni e una 45enne anch’essa con ferite al volto giudicate guaribili in 10 giorni.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri insieme ai vigili del fuoco. Durante il sopralluogo i militari hanno trovato e sequestrato 12 ordigni artigianali inesplosi e alcune cartucce per oltre mezzo chilo di polvere pirica.