Falla nei microchip, Apple: “Colpiti tutti i sistemi Mac e iOS”

Roma, 5 gen. (AdnKronos/Wp_Bloom) – La Apple ha confermato: le vulnerabilità di Spectre e Meltdown riguardano tutti i dispositivi Mac e iOS. In una nota, il colosso tecnologico statunitense ha reso noto la vulnerabilità della sicurezza nelle unità di elaborazione centrale Cpu. Cupertino ha annunciato di essere al lavoro per rilasciare un aggiornamento di Safari, il browser usato per navigare su internet da iPad, iPhone e Mac.

La società precisa ancora che tutti gli aggiornamenti del sistema operativo per il computer Mac, l’Apple Tv, iPhone e iPad proteggono gli utenti dall’attacco di ‘Meltdown’ e non rallentano i dispositivi mentre non ci sarebbero effetti sull’Apple Watch. Diversamente Apple avverte che tutti suoi dispositivi sono vulnerabili agli attacchi di ‘Spectre’.

Tutte le aziende tecnologiche stanno lavorando per proteggere i propri clienti dopo che i ricercatori hanno rivelato che i principali problemi di sicurezza che interessano quasi tutti i moderni processori del computer potrebbero consentire agli hacker di rubare dati archiviati, tra cui password e altre informazioni sensibili, su desktop, laptop, telefoni cellulari e reti cloud in tutto il mondo.